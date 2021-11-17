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ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ علمت بوابة دوت الخليج جورنال أن اجتماع هيئة الرقابة المالية واللجنة الاستشارية لسوق المال مع أطراف السوق، شهد الاتفاق على الإبقاء على الحدود السعرية لحركة الأسهم، وإعادة دراسة معايير تغير سعر الاقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.
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وقالت مصادر لبوابة دوت الخليج، أنه تم الاتفاق أيضا على وضع قواعد جديدة لتمويل الشراء الهامشي.
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وأضافت أن القواعد المعمول بها حاليا للشراء بالهامش ستظل سارية لحين الاتفاق على القواعد الجديدة.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الإبقاء على الحدود السعرية بالبورصة ودراسة وضع قواعد جديدة للشراء بالهامش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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