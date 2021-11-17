الذهب يحافظ على مستوياته المرتفعة وعيار 21 يسجل 814 جنيها

شاهندة إبراهيم – حافظ الذهب على مستوياته المرتفعة في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ وصل عيار 21 إلى مستوى 814 جنيها، بعدما أغلق الأمس على سعر 810 جنيها.

وفقا لتصريحات سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، نادي نجيب، فإن عيار 18 حقق 703 جنيها، أما عيار 24 وصل إلى 925 جنيها.

فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و512 جنيها.

وبحسب ما نقلته الوكالات العالمية، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاوف حيال التضخم بعض المستثمرين قلقين، غير أن المكاسب حدت منها التوقعات بأن ارتفاع الأسعار قد يدفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما رفع الدولار أيضا.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1860.21 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1862.40 دولار.

ويخشى المستثمرون خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي يشترون الذهب للتحوط من هذا الخطر.

هذا وأن زيادات أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطرا محتملا بالنسبة للذهب، ولن يدفع إلى مزيد من المكاسب سوى تخطٍ واضح لمستوى 1875 دولارا.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.