سوق دبي توقف سلسلة 4 أيام من المكاسب وسهم إعمار العقارية يهوى 1.9%

وكالات _ أنهت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض، إذ أوقف مؤشر دبي سلسلة أربعة أيام من المكاسب، غير أن البورصة السعودية خالفت الاتجاه وحققت مكاسب.

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.8%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، متأثرا بانخفاض 1.9% لسهم شركةإعمار العقارية وهبوط 5.1% لسهم سوق دبي المالي.

وقال وائل مكارم كبير محللي الأسواق في إكسنس إن المستثمرين تحركوا صوب البيع لجني أرباحهم بعد الزيادات الحادة التي أعقبت إعلانات الطرح العام الأولي لشركات مملوكة للدولة.

وقال “قد تظل تراجعات الأسعار محدودة بفضل قوة العوامل الأساسية وبينما يترقب المستثمرون تفاصيل الطروحات العامة الأولية المقبلة”.

لكن سهم أملاك للتمويل قفز 14.9 بالمئة، مرتفعا للجلسة الخامسة على التوالي.

من ناحية أخرى، صعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 1.8 بالمئة لسهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة.