الليرة التركية تواصل السقوط الحر وتهوى 2.8% إلى 10.63 مقابل الدولار

وكالات _ واصلت الليرة التركية السقوط الحر أمام الدولار، مسجلة مستويات متدنية جديدة هى الأدنى على الإطلاق.

ونزلت الليرة التركية خلال تلك اللحظات إلى مستوى تاريخي جديد عند 10.6351 ليرة / دولار بتراجع بلغت نسبته 2.8%.

وسجل جرام الذهب التركي مستوى قياسي جديد هو الأعلى على الإطلاق، بمكاسب اقتربت من 2.5% صعودا إلى مستويات 637 ليرة / جرام بمكاسب بلغت حوالي 22 ليرة.

ويتداول الدولار خلال تلك اللحظات قرب أعلى مستوياته خلال أكثر من 17 شهر.

ونجح الدولار في تجاوز مستويات الـ96 منذ قليل، صعودا إلى مستويات 96.24، بينما يتداول خلال تلك اللحظات عند مستويات 95.97 مقابل سلة من العملات.