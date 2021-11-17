عمرو الفضالي وزيرا مفوضا لمنظمة إمسام الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة

دوت الخليج – أصدرت منظمة “إمسام” الحكومية الدولية التابعة للإيكوسوك بالأمم المتحدة لمكافحة الفقر و سوء التغذية في العالم، قرارا بتعيين عمرو الفضالي، وزيرا مفوضا للعمل في مقرها الدائم بنيويورك.

حضر الحفل الذي أقيم بمقر النادى الدبلوماسي لوزارة الخارجية، لفيف من الوزراء و السفراء ومساعدي وزير الخارجية السابقين، وفي مقدمتهم سفراء ودبلوماسيين عن كل من سفارة روسيا وإيطاليا والصين وكينيا وبنما وفيتنام وأوزباكستان.

كما حضر اللقاء السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، و السفيرة مشيرة خطاب وزير السكان الأسبق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، و الكاتب الصحفى علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسلم السفير “البرتو يوجيني” وثائق السفر الدبلوماسية للوزير المفوض عمرو الفضالي و أسرته.

ومن جانبه، أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق بالدور الملحوظ للمستشار عمرو الفضالي و”نجاحه في تدشين المبادرة العربية الإفريقية بمقر الأمم المتحدة عام 2018، ومشاركته الفعالة في دعم وفود الدبلوماسية العامة، كما اختارته جامعة هارفارد الوحيد عن منطقة الشرق الأوسط للالتحاق ببرنامج القيادات العامة العالمية وتكريمه ضمن قادة العالم الجدد وتكريمه من بابا الفاتيكان والكونجرس الأمريكي.

كما عبرت السفيرة مشيرة خطاب عن سعادتها لتولي عمرو الفضالي مهام منصبه كوزير مفوض للمنظمة العالمية، واصفة تعيينه بأنه “انحياز وتشجيع لشباب مصر”.

ومن المنتظر أن يتسلم الفضالي مهام منصبه أوائل شهر ديسمبر المقبل.