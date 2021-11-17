كولدويل بانكر تطلق برنامج منح الامتياز التجاري للتوسع في المحافظات كافة

بكر بهجت- أطلقت شركة كولدويل بانكر – مصر، للاستثمار والتسويق العقاري، برنامج منح حق الامتياز التجاري في مصر للمرة الأولى، للاستفادة من “الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر”، وضمن خطة الشركة للتوسع في كافة المحافظات.

وقال محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، إن الآونة الأخيرة شهدت “تحقيق نهضة عمرانية حقيقية وجادة في كل المحافظات المصرية بمشروعات استراتيجية من قبل القطاعين العام والخاص”.

ولفت إلى أن الشركة تسعى لنقل التسويق العقاري إلى مستوى جديد من الخبرات والمعرفة لكل من العملاء والمستثمرين والشباب.

وأوضح أن الشركة تسعى من خلال برنامج “حق الامتياز التجاري” إلى التوسع في كل المحافظات المصرية، بما يُمكن المستثمرين والشباب من القدرة على التفكير والتحليل واكتساب ثقة العملاء.

كما تستهدف استخدام شبكة عملائها، التي تضم أكثر من 100 مطور عقاري مصحوبة بـ”أفضل شروط البيع والشراء” لتوفير أعلى عائد على الاستثمار.

ولفت عبد الله إلى أن قيمة المبيعات العقارية في السوق المصرية تقدر بنحو 150 مليار جنيه، موزعة على المناطق كافة، وفي مقدمتها شرقي وغربي القاهرة، إلى جانب الساحل الشمالي والعين السخنة.

وتابع أن نسبة المبيعات للمصريين العاملين بالخارج والأجانب من إجمالي المتحقق تتراوح بين 10 إلى 15%، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة خلال السنوات المقبلة.