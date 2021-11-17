اتحاد التأمين يعقد ندوة عن تقييم احتياطيات شركات الممتلكات والمسؤوليات

إسلام فضل – عقد الاتحاد المصرى للتأمين ندوة تحت عنوان “مقدمة لتقييم الاحتياطيات لشركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات”.

وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن انعقاد الندوة يأتي تأكيدًا لدور الاتحاد المصري للتأمين في مواكبة جميع تطورات الصناعة وانطلاقا من الدور الذي يحرص عليه الاتحاد في العمل على تحديث آليات العمل في شركات التأمين المصرية.

وناقشت الندوة الدور الاكتواري في حساب المخصصات والاحتياطات الفنية بشركات التأمين و أهميتها وتأثيرها على الربحية والنتائج المالية للشركات، وتضمن ذلك مناقشات حول الأساليب المختلفة لحساب المخصصات الفنية بالطرق الاكتوارية ووفقا للقانون المصري.

كما تطرقت الندوة إلى العلاقة بين إدارة التعويضات و الإدراة الاكتوارية وكيفية التضافر بينهما لتحقيق الدقة في حساب الاحتياطيات والمخصصات على مستوى الشركة ككل.