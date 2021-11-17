اورنچ مصر تعلن توفير خطوط الإنترنت للتابلت التعليمي مجانا للعام الثاني على التوالي

دوت الخليج – أعلنت اورنچ مصر عن توفير خطوط إنترنت للتابلت التعليمي مجانا لطلبة الصف الأول الثانوي بالإضافة إلى باقات إنترنت مخفضة مع باقة “Go تعليم”؛ بما يخدم تفعيل “التابلت التعليمي” الذي تسلمه وزارة التربية والتعليم الفني لطلبة هذه المرحلة.

وأوضحت اورنچ مصر، في بيان قبل قليل، أن ذلك يأتي إطار دعم جهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية المتوافقة مع أنظمة التعليم الجديدة.

ونوه البيان إلى أن اورنچ “تربعت على عرش أسرع شبكات الاتصالات في مصر للعام الخامس على التوالي، وخاصة فيما يتعلق بنقل البيانات وسرعات الموبايل إنترنت”، وهو ما يعد عاملا أساسيا لتسهيل وصول الطلاب إلى المصادر التعليمية التي يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك المعرفة المصري أو محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة وغيرها من المواقع التعليمية.

وأشارت إلى أن الشركة إلى أن خطوة طرح الباقات المخفضة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاءت لتوفير 1000 ميجا إنترنت مقابل 5 جنيهات فقط حصريا للطلاب الحاصلين على تابلت التعليم المصري.

وقال أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري، إن الشركة لها العديد من المبادرات والإسهامات لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وتقنياته وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن اورنچ “دائما تكثف جهودها لخدمة التعليم بشكل عام والشباب بشكل خاص حيث أنهم أحد أهم محاورنا الاستراتيجية”.