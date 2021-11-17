ترسية إنشاء 4 مخازن استراتيجية لشركات أوراسكوم وسامكريت وحسن علام

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إسلام سالم – قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن مجلس الوزراء وافق على ترسية إنشاء 4 مخازن استراتيجية عملاقة في محافظات: الشرقية والسويس والفيوم، والأقصر، بالأمر المباشر على 3 شركات، هي: أوراسكوم ، وسامكريت، وأبناء حسن علام.
وأوضح أنه جاري حاليا مع مجلس الدولة مراجعة العقود للأطراف الثلاثة ممثلة في المطور والمنتفع بالخدمة والوزارة ممثلة بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف عشماوي، هامش مشاركته في معرض بيزنكس، أنه سيتم التوقيع على العقود فور الانتهاء من مراجعتها.
ولفت الى أن حجم استثمارات المستودعات يصل إلى 12 مليار جنيه، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة المخزون السلعي لفترة تتراوح من 8 إلى 9شهور.
وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة طرح المقررات التموينية من خلال المنصة الإلكترونية التي يتم إعدادها حاليا، لتكون الذراع الحكومي فيما يخص التجارة الإلكترونية.
وأكد عشماوي أنه يجري حاليا تدشين منصة إلكترونية تجارية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، باسم Market place لطرح السلع الغذائية.
وشدد على أن هناك العديد من الشركات والمنصات الإلكترونية مثل أمازون وجوميا وطلبات تتفاوض مع الجهاز لتوفير مناطق خاصة بالفرز والتعبئة، للسلع في أماكن معينة بمساحات بين 10 آلاف إلى 15 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن وجود هذه الكيانات الكبيرة، سيكون إضافة قوية لمنظومة التجارة الإلكترونية في مصر.
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