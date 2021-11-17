ترسية إنشاء 4 مخازن استراتيجية لشركات أوراسكوم وسامكريت وحسن علام

إسلام سالم – قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن مجلس الوزراء وافق على ترسية إنشاء 4 مخازن استراتيجية عملاقة في محافظات: الشرقية والسويس والفيوم، والأقصر، بالأمر المباشر على 3 شركات، هي: أوراسكوم ، وسامكريت، وأبناء حسن علام.

وأوضح أنه جاري حاليا مع مجلس الدولة مراجعة العقود للأطراف الثلاثة ممثلة في المطور والمنتفع بالخدمة والوزارة ممثلة بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف عشماوي، هامش مشاركته في معرض بيزنكس، أنه سيتم التوقيع على العقود فور الانتهاء من مراجعتها.

ولفت الى أن حجم استثمارات المستودعات يصل إلى 12 مليار جنيه، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة المخزون السلعي لفترة تتراوح من 8 إلى 9شهور.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة طرح المقررات التموينية من خلال المنصة الإلكترونية التي يتم إعدادها حاليا، لتكون الذراع الحكومي فيما يخص التجارة الإلكترونية.

وأكد عشماوي أنه يجري حاليا تدشين منصة إلكترونية تجارية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، باسم Market place لطرح السلع الغذائية.

وشدد على أن هناك العديد من الشركات والمنصات الإلكترونية مثل أمازون وجوميا وطلبات تتفاوض مع الجهاز لتوفير مناطق خاصة بالفرز والتعبئة، للسلع في أماكن معينة بمساحات بين 10 آلاف إلى 15 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن وجود هذه الكيانات الكبيرة، سيكون إضافة قوية لمنظومة التجارة الإلكترونية في مصر.