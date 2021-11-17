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هبوط مخزونات النفط الأمريكية مع زيادة إنتاج مصافي التكرير

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سي إن بي سي – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، كما تراجعت كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بعد صدور البيانات الأمريكية بأكثر من 1% لتتداول عند 81.5 دولار للبرميل.

كما تراجعت أيضًا العقود الآجلة لخام غرب تكساس بأكثر من 1.5% لتتداول قرب مستويات 79.4 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن هناك أدلة متزايدة على سلوك يضر بمصالح المستهلكين تمارسه شركات النفط والغاز.

حيث طلب من لجنة التجارة الاتحادية بذل أقصى الجهود لكشف أي معلومات حول السلوك المخالف لقواعد التنافسية أو السلوك “غير القانوني” المحتمل في السوق.

ويأتي تصريح بايدن في ظل معدلات تضخم مرتفعة تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى في نحو 30 عامًا.

وانخفضت مخزونات الخام في أمريكا بمقدار 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، مقارنة مع توقعات لمحللين لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وقالت الوكالة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 216 ألف برميل.

وزاد استهلاك مصافي التكرير للخام بواقع 31 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.2 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 708 آلاف برميل الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 824 ألف برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 490 ألف برميل يوميا إلى 2.57 مليون برميل يوميا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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