فودافون مصر ترفع أرباحها نصف السنوية إلى 7.2 مليار جنيه

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العربية دوت نت – سجلت شركة فودافون مصر إيرادات، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022، والمنتهي في سبتمبر الماضي، بلغت نحو 16.3 مليار جنيه (861 مليون يورو)، مقارنة بـ13.8 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
بحسب نتائج أعمال فودافون العالمية، حققت الوحدة المصرية أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 7.2 مليار جنيه (381 مليون يورو)، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022، والمنتهي في سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ6.56 مليار جنيه (348 مليون يورو) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تبدأ السنة المالية لفودافون في أبريل من كل عام، وتنتهي في مارس من العام التالي. يتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بين 55% لمجموعة فودافون البريطانية، و45% للشركة المصرية للاتصالات.
كانت مجموعة فودافون العالمية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، موافقتها على نقل ملكية حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركتها التابعة فوداكوم في جنوب إفريقيا بقيمة تقدر بـ2.7 مليار يورو، على أن تنفذ الصفقة بحلول مارس 2022.
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