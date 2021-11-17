مال وأعمال

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف وسط مخاوف من التضخم

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سي إن بي سي – أغلق مؤشر ستوكس لعموم أوروبا على ارتفاع 0.2%، مع ارتفاع أسهم التعدين 1.2% بينما انخفضت أسهم السفر والترفيه 1.6%.

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بينما تراجعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل مع تباطؤ نمو الصادرات اليابانية إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركات صناعة السيارات.

وسجل التضخم في منطقة اليورو عند 4.1% على أساس سنوي في أكتوبر، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي المصري الأوروبي، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مع ارتفاع تكاليف الطاقة والسيارات.

وفي تقرير الاستقرار نصف السنوي الذي نشره يوم الأربعاء، حذر البنك المركزي المصري الأوروبي من التقييمات الممتدة في أسواق العقارات والأسواق المالية، حيث تستمر المنطقة في التعافي من جائحة فيروس كورونا على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وإجراءات التحفيز الهائلة.

وفيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية في أوروبا، صعد سهم شركة البرمجيات البريطانية Sage بنحو 9.9% على خلفية تقرير أرباحها.

كما ارتفعت سهم شركة Siemens Healthineers بنحو 5.6% بعد استحواذها مؤخرًا على منافستها الأمريكية Varian.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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