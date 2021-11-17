أسعار الذهب تصعد 1% بفعل مخاوف حيال التضخم

سكاي نيوز عربية – صعدت أسعار الذهب يوم الأربعاء؛ إذ دفعت المخاوف حيال التضخم المستثمرين إلى الشراء في المعدن النفيس غير عابئين بقوة الدولار التي غذتها رهانات على زيادات مبكرة لأسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 1866.90 دولار للأونصة، وكان المعدن الأصفر قد هبط في الجلستين السابقتين بعد سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.84% إلى 1869.60 دولار للأونصة.