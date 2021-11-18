إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو حتى 2025

دوت الخليج – أعيد انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2021 – 2025؛ وذلك عقب حصولها على 130 صوتًا خلال الانتخابات التي عقدت يوم الأربعاء في إطار المؤتمر العام للمنظمة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لفترات متتالية يمثل اعترافا دوليا بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص.

وأبرز حافظ العلاقات التاريخية التي تربط مصر بتلك المنظمة، ومشاركة رئيس الجمهورية قبل أيام في احتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على إنشائها.

كما أوضح أن ذلك الفوز يأتي تكليلاً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها بالخارج لحشد الأصوات لصالح إعادة انتخاب مصر لعضوية ذلك المجلس الهام.

يشار إلى أن المجلس التنفيذي يعد الجهاز الإداري الأهم باليونسكو، التي تضطلع بـ”دور فريد” في ترسيخ أسس السلام والتنمية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما في ذلك تنفيذ برامج التنمية والتعليم والتدريب المهني وحماية التراث والاتصال والمعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.