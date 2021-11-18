- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء؛ حيث يزن المستثمرون استمرار تقارير الأرباح القوية من تجار التجزئة الكبار ضد مخاوف التضخم المستمرة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة ما يُعادل 0.5%، ليبتعد بنحو 1.7% عن مستوياته القياسية.
وتراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.26%، كما تراجع أيضًا مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.33%.
وارتفعت أسهم شركة Lowe’s بنسبة 1.5% بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها للعام بأكمله، كما قفزت أسهم TJX بنسبة 6.3% بعد أن أعلنت متاجر الملابس والأدوات المنزلية عن تحقيق أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات بالإضافة إلى زيادة مبيعات المتجر نفسه بنسبة 14% على أساس سنوي.
من جهة أخرى صعد سهم Tesla ما يقرب من 4% حيث واصل السهم انتعاشه من خسارة 15.4% الأسبوع الماضي، عندما بدأ الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في بيع أسهمه في Tesla.
وشهدت Microsoft ارتفاعًا طفيفًا في أسهمها لتصل إلى رقم قياسي جديد خلال اليوم، كما ارتفعت أيضًا أسهم Amazon وApple بنسبة 2% تقريبًا.
وتراجعت أسهم شركة Visa بنسبة 5% بعد أن قالت Amazon إنها ستتوقف عن قبول المدفوعات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان Visa الصادرة في المملكة المتحدة بدءًا من العام المقبل.
جاء هذا القرار بعد فترة وجيزة من قيام Visa برفع رسوم التبادل الخاصة بها للمعاملات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
كما تراجعت أسهم Mastercard، والتي رفعت أيضًا رسوم التبادل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.7% مع Visa.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجعات جماعية للمؤشرات الأمريكية وداو جونز يخسر 200 نقطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.