تراجعات جماعية للمؤشرات الأمريكية وداو جونز يخسر 200 نقطة

سي إن بي سي – تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء؛ حيث يزن المستثمرون استمرار تقارير الأرباح القوية من تجار التجزئة الكبار ضد مخاوف التضخم المستمرة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة ما يُعادل 0.5%، ليبتعد بنحو 1.7% عن مستوياته القياسية.

وتراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.26%، كما تراجع أيضًا مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.33%.

وارتفعت أسهم شركة Lowe’s بنسبة 1.5% بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها للعام بأكمله، كما قفزت أسهم TJX بنسبة 6.3% بعد أن أعلنت متاجر الملابس والأدوات المنزلية عن تحقيق أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات بالإضافة إلى زيادة مبيعات المتجر نفسه بنسبة 14% على أساس سنوي.

من جهة أخرى صعد سهم Tesla ما يقرب من 4% حيث واصل السهم انتعاشه من خسارة 15.4% الأسبوع الماضي، عندما بدأ الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في بيع أسهمه في Tesla.

وشهدت Microsoft ارتفاعًا طفيفًا في أسهمها لتصل إلى رقم قياسي جديد خلال اليوم، كما ارتفعت أيضًا أسهم Amazon وApple بنسبة 2% تقريبًا.

وتراجعت أسهم شركة Visa بنسبة 5% بعد أن قالت Amazon إنها ستتوقف عن قبول المدفوعات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان Visa الصادرة في المملكة المتحدة بدءًا من العام المقبل.

جاء هذا القرار بعد فترة وجيزة من قيام Visa برفع رسوم التبادل الخاصة بها للمعاملات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما تراجعت أسهم Mastercard، والتي رفعت أيضًا رسوم التبادل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.7% مع Visa.