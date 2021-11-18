مال وأعمال

أسعار النفط تسجل تراجعات حادة مع هبوط مخزونات الخام الأمريكية

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سي إن بي سي – شهدت أسعار النفط تراجعات حادة خلال تعاملات الأربعاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3% لتفقد مستويات 80 دولار للبرميل، وتتداول عند أدنى مستوياتها منذ 7 أكتوبر الماضي.

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كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 3.5% لتداول عند مستويات 77.8 دولار للبرميل.

ويعزى سبب التراجعات إلى تراجع مخزون النفط الأمريكي في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حيث هبطت المخزونات إلى 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 606.15 مليون، وهي أدنى مستوى منذ يونيو 2003

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك أدلة متزايدة على سلوك يضر بمصالح المستهلكين تمارسه شركات النفط والغاز.

وطلب بايدن من لجنة التجارة الاتحادية بذل أقصى الجهود لكشف أي معلومات حول السلوك غير القانوني المحتمل في السوق.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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