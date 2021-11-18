اتصالات الإماراتية تستحوذ على شركة إل جروسر لتعزيز خدماتها الرقمية

العربية نت _ أعلنت مجموعة اتصالات الإماراتية توقيع اتفاقية مع شركة إل جروسر المحدودة، للاستحواذ على 100% من elGrocer DMCC.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن هذا الاستحواذ سيدعم “اتصالات” في طموحاتها الرقمية من خلال إثراء خدماتها وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات العملاء الحالية والمستقبلية، وتعظيم التآزر الذي من شأنه قيادة محفظة أعمالها من الخدمات والمنتجات المتنوعة والمتكاملة.

وأضافت الشركة أن من شأن التواجد القوي لـelGrocer في دولة الإمارات، أن يعزز من خدمات “اتصالات” المتاحة للعملاء في الإمارات تحت العلامة التجارية “بسمات”، بما في ذلك طلب الطعام عبر الإنترنت، والقدرة على كسب النقاط واستردادها في أكثر من 7000 منفذ في جميع أنحاء الإمارات.

وأشارت “اتصالات” إلى أنه سيتم تمويل هذا الاستحواذ نقداً كما أن التأثير المالي غير معتبر مقارنة مع البيانات المالية لمجموعة اتصالات.