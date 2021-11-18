كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا لإصابات فيروس كورونا الجديدة

– ذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت رقما قياسيا مرتفعا لإصابات فيروس كورونا الجديدة بلغ 3292 حالة، مع دخول البلاد المرحلة الأولى من “التعايش مع كوفيد-19” التي تشهد تخفيف القيود.

وكانت مسؤولون وخبراء قد توقعوا زيادة في الحالات مع رفع العديد من قيود التباعد الاجتماعي هذا الشهر بعد أن تجاوزت كوريا الجنوبية هدفها تطعيم 70 في المئة من سكانها البالغ عددهم 52 مليونا. وحصل على تطعيم كامل حاليا أكثر من 78.5 في المئة، ما يزيد على 90 في المئة منهم بالغون.

تقول المراكز الكورية إن زيادة في الحالات الشديدة ترجع أيضا إلى تراجع تأثير لقاحات كورونا التي حصلت عليها الفئات الضعيفة، مثل المسنين، في بداية عملية التطعيم.

وتوجد يوم الخميس 506 حالات إصابة شديدة، في انخفاض طفيف عن 522 حالة يوم الأربعاء، في أعلى مستوى لها على الإطلاق.