سبيد ميديكال تحقق 166.8 مليون جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

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رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة سبيد ميديكال في أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى 166.769 مليون جنيه مقابل 49.081 مليون جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وقفزت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 296.155 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 112.898 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وصعدت تكلفة الحصول على الإيراد خلال نفس الفترة إلى 128.561 مليون جنيه مقابل 48.203 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وارتفع مجمل الربح في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 167.594 مليون جنيه مقابل 64.694 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت نتائج أنشطة التشغيل خلال نفس الفترة إلى 129.144 مليون جنيه مقابل 44.207 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بقيمة 166.769 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2021، مقابل 49.081 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وسجل نصيب السهم في الربح 0.107 جنيه مقابل 0.096 جنيه بالفترة المناظرة.
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