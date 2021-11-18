لجنة القيد تمنح 25 شركة مقيدة مهلة 15 يوما لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع سنوية

رنا ممدوح _ قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية خلال جلستها المنعقدة أمس منح 25 شركة مقيدة مهلة إضافية 15 يوما من تاريخ انتهاء المهلة لإعداد وموافاتها بالقوائم المالية ربع السنوية. واستندت اللجنة على أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وأشارت إلى أن المهلة الإضافية تأتي طبقا للمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية. وشملت أسماء الشركات الآتي :- 1. شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 2. بى اى جى للتجارة والاستثمار 3. جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية 4. اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5. القلعة للاستشارات الماليه 6. الأهلي للتنمية والاستثمار 7. أوراسكوم المالية القابضة 8. شركة مستشفى كليوباترا 9. المصرية للمنتجعات السياحية 10. جولدن بيراميدز بلازا 11. رواد السياحة – رواد 12. المجموعه المصريه العقاريه 13. مصر الجديدة للإسكان والتعمير 14. العربية لاستصلاح الاراضي 15. الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون 16. المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 17. الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 18. العامة لمنتجات الخزف والصيني 19. اسيك للتعدين “أسكوم ” 20. الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 21. الحديد والصلب المصرية 22. الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 23. البويات والصناعات الكيماوية – باكين 24. جهينة للصناعات الغذائية 25. نايل سيتي للاستثمار

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