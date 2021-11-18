- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على إنشاء جهاز مدينة بمسمى “جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة”، واستحداث الهيكل التنظيمي له على غرار أجهزة المدن التابعة للهيئة ذات المستوى التنظيمى (ب)، والتى قمة وظائفها من الدرجة العالية.
ويتولى الجهاز تنمية مساحة 2828 فداناً، حتى يتسنى استكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على التعامل على الأراضى الصناعية السابق طرحها من خلال البوابة الإلكترونية “الخريطة الاستثمارية”، وطبقاً لكراسة الشروط المُعدة من قِبَلِ الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 14/1/2020، بالأسعار المعمول بها خلال عام 2020.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات رقم 1، بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وقطعة أرض على طريق C3 جنوب الطريق الساحلى بمدينة العلمين الجديدة، بنظام البيع، لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مقرات للهيئة بالمدينتين، إضافة إلى تخصيص عدد من الوحدات بمدن (حدائق العاصمة – العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة)، لإقامة مكاتب بريد، وذلك فى إطار توفير الخدمات المختلفة بتلك المدن، لخدمة سكانها، والإسراع بمعدلات تنميتها.
وأضاف، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على ضم قطعة أرض إلى قطعة الأرض السابق تخصيصها، لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، بمركز الحى الأول بمدينة الشيخ زايد، لتمكين المؤسسة من تنفيذ جميع التخصصات التى ترغب فى توفيرها، لخدمة المريضات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة المجتمعات العمرانية توافق على إنشاء جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.