363 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو في إطار مبادرة حياة كريمة

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وافق على اعتماد مبلغ (363,315,000 جنيه) لعدد 2,021 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين باجمالى عدد رؤوس ماشية (24,730) رأس وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الأن أكثر من 6,4 مليار جنية لحوالى 38700 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 430 ألف رأس ماشية محلية ومستوردة.

ومن ناحيته قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه طبقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لا يلزم المتقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلي والمستورد بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.

ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع.

وأضاف سليمان، أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع البنك الزراعى او البنك الاهلى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).