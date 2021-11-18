- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
في إطار الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، تدعو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جميع المصريين أفرادا ومجموعات وشركات للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.
كما تهدف المبادرة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات
ندعو سيادتكم جميعاً للمشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني
www.egbranding.eg
آخر موعد لاستلام الأعمال يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021.
ترسل جميع الأعمال من خلال هذا الموقع، ولا يتم استلام أي ملف سواء مطبوع أو رقمي باليد.
ويتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال بشفافية وموضوعية وحيادية تامة من خلال مجموعة من الخبراء والمفكرين والأدباء والفنانين ورجال الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شارك في اختيار اسم وجملة دعائية أو تصميم شعار وهوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.