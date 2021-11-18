شارك في اختيار اسم وجملة دعائية أو تصميم شعار وهوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة

في إطار الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، تدعو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جميع المصريين أفرادا ومجموعات وشركات للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

كما تهدف المبادرة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات

ندعو سيادتكم جميعاً للمشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني

www.egbranding.eg

آخر موعد لاستلام الأعمال يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

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