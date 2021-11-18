عشماوي يفتتح أول فرع لسلاسل جيان الفرنسية باستثمارات 100 مليون جنيه

إسلام سالم _ افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول فرع ‬لشركة جيان Geant الفرنسية الشهيرة التابعة لمجموعة كازينو Casino القابضة بالتجمع الخامس، بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر ب 100 مليون جنيه، حيث تعد ثاني أكبر سلسلة تجارية بدولة فرنسا والخامس على مستوى العالم، ويتضمن هذا المنفذ 25 ألف صنف من السلع الغذائية وغير الغذائية ويتم طرحها بأسعار مناسبة‪.

وأكد عشماوي، في بيان للجهاز، اليوم، أن المجموعة القابضة كازينو Casino الفرنسية اتفقت علي افتتاح 1t منفذ لها ما بين هايبر وسوبرماركت واكسبريس خلال السنوات الخمس المقبلة بالشراكة مع جهاز تمنية التجارة الداخلية ومن المتوقع أن يصل حجم استثمارات هذه الفروع نحو مليار جنيه، وتوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأشار الى أن الجهاز سيقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل على توفير أماكن مناسبة في المحافظات لإنشاء هذه الفروع، كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح فرع جديد لهذه السلسلة التجارية بالقرب من مدينة الرحاب.

وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، حيث يساهم نشاط التجارة الداخلية بنسبة 21٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري.

ونوه أن هذا القطاع الواعد يشمل أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف‪.‬