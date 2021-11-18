البورصة تصعد 0.2% بداية التعاملات والسبعيني يرتفع 0.26%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم، وحقق المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.2%، ليتداول عند مستوى 11476 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.26% و 0.29% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 64.064 مليون جنيه على 126 شركة من خلال 2.830 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات حجم كبير على أسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية لعدد 17 مليون سهم بقيمة 17.578 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 16 شركة مقابل تراجع ثلاث شركات في حين لم تتغير أسعار 107.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 16.895 مليون جنيه، منها 15.156 مليون جنيه للمؤسسات، و1.739 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.273 مليون جنيه، منها 14.167 مليون جنيه للأفراد، و2.105 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 622.665 ألف جنيه، منها 619.165 ألف جنيه للمؤسسات، و3.5 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % المجموعة المصرية العقارية 1.289 1.429 10.86 الشمس للإسكان والتعمير 6.76 6.99 3.4 رواد السياحة 13.74 14.18 3.2 إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 17.93 18.48 3.07 جي بي اوتو 3.7 3.81 2.97

الأسهم الأكثر انخفاضا