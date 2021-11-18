إيفرجراند تبيع حصتها في شركة خدمات البث المباشر هينجتين مقابل 273 مليون دولار

وكالات _ باعت مجموعة إيفرجراند الصينية، حصتها بالكامل في شركة خدمات البث المباشر، شبكة هينجتين،مقابل 273.5 مليون دولار أمريكي، بعدما كثف المطور الذي يعاني من ضائقة مالية جهوده لتجنب التخلف عن سداد ديونه الضخمة .

قالت شركة إيفرجراند، إنها ستحقق خسارة بقيمة 8.5 مليار دولار هونج كونج من بيع حصة 18% في HengTen، حيث تمتلك شركة الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي الصينية تنسنت حوالي 20% من الأسهم.

وأبرمت وحدة مملوكة بالكامل لشركة إيفرجراند اتفاقية مع أليد ريسورسيز القابضة، المملوكة للمستثمر لي شاو يو ، تقضي بيع 1.66 مليار سهم من HengTen بسعر 1.28 دولار هونج كونج للسهم ، بخصم 24% عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء.

وتعد الصفقة الأخيرة استكمالات لبيع إيفرجراند حصة 26.55% من هانجتين في السوق الثانوية مطلع هذا الشهر.

وانخفضت أسهم إيفرجراند بنسبة 5% في تعاملات فترة ما بعد الظهيرة ، بينما قفزت HengTen ، التي تبث وتنتج البرامج السينمائية والتلفزيونية والتي وصفتها وسائل الإعلام الصينية بـ Netflix الصينية ، بنسبة 23%.

وقالت إيفرجراند أن 20% من مقابل الصفقة سيتم دفعها في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ الاتفاقية ، بينما سيتم الانتهاء من الباقي في غضون شهرين.

وتخفف تلك الصفقة من مخاوف المستثمرين بعدما فشلت فى دفع فوائد تبلغ قيمتها الإجمالية 82.5 مليون دولار مستحقة في 6 نوفمبر ،وينتىهى فترة السماح الخاصة بها في 6 ديسمبر.

ويستحق عى إيفرجراند سداد فوائد كوبون يبلغ مجموعها أكثر من 255 مليون دولار مستحقة في 28 ديسمبر.

حثت السلطات الصينية رئيس إيفرجراند هوي كا يان ، 63 عامًا ، على استخدام بعض ثروته الشخصية لرد ديون حاملي السندات ، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز الشهر الماضي، وهو يسعى الآن لتدبير التمويل اللازم من بيع 3 منازل فاخرة وتحف فنية لديه.