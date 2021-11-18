سبيد ميديكال تقرر التخارج من شركة برايم للخدمات الطبية ومعامل مصر

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس على التخارج الكامل مع شركة برايم سبيد للخدمات الطبية بشرط صرف كامل الأرباح الخاصة بالأولى منذ بداية التأسيس وحتى تاريخه، وذلك بعد تحديد قيمتها واعتمادها من الجمعية العمومية للشركة الشقيقة بالموافقة على توزيع الأرباح.
وتضمنت قرارات المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، الموافقة على التخارج الكامل مع شركة معامل مصر بالقيمة الاسمية، والتي تمتلك فيها سبيد ميديكال نحو 30% من أسهمها.
ووافق المجلس على إنشاء سلسلة معامل جديدة بملكية خالصة لشركة سبيد ميديكال بغرض إنشاء 200 فرع بنفس فكرة معامل مصر لخدمة شريحة أكبر من المواطنين تحت الاسم التجاري معامل الوطن والعمل على إعداد خطة مستقبلية لها من قسم تطوير الأعمال بالشركة خلال أسبوعين من تاريخه.
وشملت قرارات المجلس الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من مجلس إدارة شركتي برايم سبيد للخدمات الطبية وشركة معمال مصر للخدمات الطبية.
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