مال وأعمال

روبرت مردوك يجدد هجومه على جوجل وفيسبوك

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– جدد روبرت مردوك هجومه على جوجل وفيسبوك في أثناء الاجتماع السنوي لحملة أسهم شركة نيوز كورب، متهما عملاقي التكنولوجيا بالسعي لإسكات أصوات المحافظين مطالبا بإجراء “إصلاح كبير”.

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وشركات التكنولوجيا أهداف أثيرة لدى مردوك (90 عاما) الذي انتقد شركة جوجل لسنوات لأخذها مواد إخبارية من نيوز كورب دون دفع مقابل وشركة فيسبوك لعدم دفع ما يكفي لشركات النشر.

واستمر الانتقاد العلني رغم حصول نيوز كورب على امتيازات من الشركتين اللتين وافقتا هذا العام على دفع أموال لها مقابل الحصول على محتوى شركة النشر في أستراليا.

وقال مردوك في الاجتماع السنوي يوم الأربعاء “تقود شركتنا على مدى سنوات الجدل العالمي بخصوص شركات التكنولوجيا الكبرى… وما رأيناه في الأسابيع القليلة الماضية فيما يتعلق بممارسات فيسبوك وجوجل يعزز بالقطع الحاجة إلى إصلاح كبير”.

واتهم مردوك العاملين في فيسبوك بمحاولة إسكات الأصوات المحافظة وأشار إلى “نمط مماثل للانتقائية” في نتائج البحث على محرك جوجل.

لكن وفقا لبيانات شركة كراود تانجل لتحليل البيانات والمملوكة لفيسبوك فإن تعليقات شخصيات أمريكية محافظة مثل دان بونجينو وبن شابيرو تأتي عادة ضمن التعليقات الأكثر شعبية على المنصة.

وأشار قطب الإعلام أيضا إلى دعوى قضائية أقامها المدعون العموميون في عشر ولايات وتتهم جوجل باحتكار سوق الإعلانات الرقمية والاشتباه في العمل مع فيسبوك للتلاعب في المزادات على الإنترنت حيث يشتري المعلنون ويبيعون مساحات إعلانية.

وقال “دعونا نكون في غاية الوضوح بشأن عواقب ذلك التلاعب في سوق الإعلانات الرقمية… من الواضح أن الناشرين تضرروا ماديا، لكن الشركات أيضا تدفع مبالغ عالية مقابل إعلاناتها ومن ثم يدفع المستهلكون أموالا مبالغ فيها مقابل المنتجات”.

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلين من شركة ألفابيت المالكة لجوجل وميتا بلاتفورمز المالكة لفيسبوك للتعليق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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