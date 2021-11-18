أدنوك الإماراتية توقع اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار

– قال بنك اليابان للتعاون الدولي في بيان اليوم الخميس، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبرمت معه وأربعة بنوك أخرى اتفاقا للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وذكر البيان أن بنك اليابان سيقدم 2.1 مليار دولار من القرض في حين سيقدم الباقي من قيمة القرض مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وفرع طوكيو لبنك إتش.إس.بي.سي وبنك ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية.