مال وأعمال

مخاوف رفع أسعار الفائدة تدفع الذهب للتراجع مع هبوط الدولار

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– تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ ضغطت ضبابية بشأن الوتيرة التي قد ترفع بها البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح نمو التضخم على الإقبال على المعدن الأصفر وفاقت أثر تراجع الدولار.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1864.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.00 دولار.

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر يوم الثلاثاء وسط مخاوف متنامية بشأن ارتفاع التضخم.

وأظهرت البيانات أن التضخم البريطاني سجل ذروة عشر سنوات الشهر الماضي وأن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تزايدت في أكتوبر.

لكن ارتفاع التضخم عزز أيضا رهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كما سيرفعها الفيدرالي الأمريكي العام المقبل.

ومما كبح خسائر الذهب تراجع الدولار الذي يخفض تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 25.05 دولار للأوقية.

وقال معهد الفضة في تقرير إن الطلب العالمي عليها قد يتجاوز مليار أوقية للمرة الأولى منذ 2015 هذا العام.

ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر مسجلا 1057.20 دولار بينما هبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2166.95 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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