البورصة السعودية تتراجع قرب 1% مع هبوط أسعار النفط

وكالات _ تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الخميس بنحو 0.9 في المائة والتي تعادل 100 نقطة ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 11700 نقطة.

ويتداول المؤشر العام عند 11732 نقطة، وذلك بتأثر من تراجع أسهم “البنوك” و”البتروكيماويات”، وذلك خلال منتصف التعاملات.

وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8 في المائة وهي الجلسة الخامس التي يتراجع فيها السهم، بينما تراجع سهم البنك الأهلي بنحو 1 في المائة، ونحو 1.7 في المائة من التراجعات طالت أسهم سابك.

ويأتي تراجع السوق تزامن مع هبوط الاسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط التي فقدت مستوى 80 دولار لخام برنت.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 37 شركة باللون الأخضر و156 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 10 شركات على ثبات.

وبلغت قيم التداول أثناء التعاملات عند 2.9 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 87.1 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 160.2 ألف صفقة.