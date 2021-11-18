الرئيس السيسي يستقبل الأمير تشارلز وقرينته بقصر الاتحادية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.
تعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى عام 2006، حيث زارا حينها مصر في إطار جولة عالمية شملت السعودية والهند؛ بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة للشباب.
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