مال وأعمال

الرئيس السيسي يستقبل الأمير تشارلز وقرينته بقصر الاتحادية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول.

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تعد هذه الزيارة الرسمية الثانية للأمير تشارلز والدوقة كاميلا بعد زيارتهما الأولى عام 2006، حيث زارا حينها مصر في إطار جولة عالمية شملت السعودية والهند؛ بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة للشباب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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