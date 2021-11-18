إطلاق الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير

بمناسبة الذكري ال 119 علي تأسيس المتحف المصري بالتحرير، أطلقت وزارة السياحة والآثار الموقع الإلكتروني الخاص به.

وأوضح د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن إطلاق هذا الموقع جاء في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وتماشيا مع توجه الدولة نحو النهضة الرقمية غير المسبوقة في تاريخ مصر الحديث، فضلا عن كونه أحد مكونات مشروع تطوير المتحف والجاري في مرحلته الثانية من خلال إحدى الشركات المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هذا الموقع بدأ العمل على إنشاؤه في شهر إبريل الماضي وشارك في تصميمه وتنفيذه عدد من الخبراء الدوليين، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة والتي تتناسب وأهمية المتحف الأثرية والتاريخية كواحد من أقدم المتاحف بالعالم.

ومن جانبها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أن الموقع يتيح لمتصفحيه التعرف على المتحف ومقتنياته والخدمات المقدمة للزائرين به، هذا بالإضافة إلى إمكانية شراء تذاكر زيارة المتحف باستخدام كروت الائتمان وذلك ضمن المنظومة المتكاملة للتذاكر الإلكترونية.

وأشارت أنه يحتوي على خريطة للمتحف من الداخل موضح عليها أماكن القاعات وأسمائها وأرقامها، الأمر الذي يساهم في مساعدة الزائر علي التجول داخل المتحف بسهولة أثناء زيارته.

وأضافت أن الموقع يضم أيضا صور لأبرز مقتنيات المتحف ومجموعة من الصور الأرشيفية النادرة توضح عملية بناء المتحف وشكل قاعاته عند افتتاحه بالإضافة إلى العرض القديم لبعض القاعات على مر تاريخه، مشيرة إلى أن هذه الصور تعد جزءا من الكنوز المحفوظة في أرشيف المتحف بالسلبيات الزجاجية.

هذا ويحتوي الموقع الإلكتروني أيضا على سردا مصورا لتاريخ المتحف وقائمة كاملة بالمديرين السابقين منذ افتتاح أول متحف للآثار المصرية في الأزبكية مرورا بمتحف بولاق والجيزة وحتي الآن.

والجدير بالذكر أن المتحف بدأ في سبتمبر الماضي تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويا، كخطوة من ضمن خطوات إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

تم افتتاح المتحف المصري بالتحرير عام 1902 ويعد من أوائل المباني في العالم التي تم بنائها لكى تكون متحفا متخصصا، ويضم المتحف معامل ترميم متميزه بالإضافة إلى مكتبة تحتوي على كتب وموسوعات نادرة تتناول الآثار والحضارة المصرية.