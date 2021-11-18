تحويلات المصريين بالخارج تسجل 2.7 مليار دولار خلال أغسطس

إسلام فضل _ كشف الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2021 بمعدل 11.6% على أساس سنوي.

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وقال عبد العظيم إن تحويلات المصريين في الخارج، سجلت نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020.

وأضاف أن إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 بلغت نحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2 مليار دولار وبمعدل 10.4% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2020.