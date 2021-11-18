إجراءات بكين تدفع أرباح علي بابا للتراجع 81%.. والسهم يهوى 4.3%

وكالات _ أعلنت شركة علي بابا الصينية الرائدة في مجال التجارة عبر الإنترنت اليوم، أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81%، على وقع استهداف بكين شركات التكنولوجيا العملاقة.

وأفادت علي بابا بأن أرباحها بلغت 5.37 مليارات يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو وسبتمبر.

كانت الشركة ضحية للحملة الصينية على صناعة التكنولوجيا المحلية لديها والتي شهدت عددًا كبيرًا من اللوائح الجديدة التي تم إدخالها من مكافحة الاحتكار إلى حماية البيانات.

ونتيجة لذلك ، جاءت التوقعات منخفضة في تقرير أرباح الربع الثاني المالي.

وتوقع المحللون أن تكون واحدة من أكثر الفصول تحديًا على الإطلاق بالنسبة لعملاق التجارة الإلكترونية.

كما خفضت الشركة توجيه الإيرادات للسنة المالية الحالية. وتوقعت في السابق أن تجلب 930 مليار يوان، وهو ما كان يمكن أن يمثل نموًا بنحو 29.5% على أساس سنوي. لكنها تتوقع الآن أن يتراوح النمو بين 20% و 23% على أساس سنوي.

وهبطت أسهم علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة 4.3% في تعاملات ما قبل السوق.