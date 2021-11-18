بنك القاهرة وصناع الخير يشهدان افتتاح قرية داوود بالفيوم عقب إنتهاء أعمال التطوير

افتتح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ومصطفى زمزم رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير قرية داوود بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم عقب انتهاء أعمال التطوير بالقرية فى إطار البنك بمبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية عام 2019.

وقال فايد، إن مبادرة حياة كريمة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من الإنفاق والاستهداف والإدارة نظرًا للشراكة الكبيرة بين كافة مؤسسات الدولة والتكاتف والتوحد في التنفيذ، فضلًا عن حجم التمويل والتنفيذ والمتابعة، مؤكداً أن المبادرة تؤكد على انحياز الدولة للمواطن البسيط ومحدودي الدخل في قرى ونجوع مصر .

وأشار إلى أن بنك القاهرة من أوائل البنوك التي انضمت للمبادرة من خلال الشراكة مع مؤسسة “صناع الخير” باعتبارها واحدة من أهم الجهات التنفيذية للمبادرة.

وأوضح أن حجم مساهمات البنك ضمن المبادرة بلغ حوالى 11 مليون جنيه حتى الآن لدعم القرى والمناطق الأشد احتياجًا ضمن المبادرة داخل محافظات الفيوم والأقصر وقنا ومركز السنطة بمحافظة الغربية، مؤكداً أن مبادرات تنمية القرى تعد محور اهتمام رئيسى لخطة البنك فى مجال العمل المجتمعى.

فيما أشادت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، بالشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرة “حياة كريمة” لما لها من أبعاداً تنموية عديدة لقرى ونجوع مصر والتي أسفرت عن تطوير وإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتسقيف المنازل، ومد وصلات مياه الشرب النقية فضلاً عن جهود المبادرة فى تحقيق التمكين الاقتصادي لسكان تلك القرى.

ولفتت أن أعمال التطوير شملت ترميم وتجديد مصنع السجاد اليدوى بقرية دار السلام والذى يعمل فيه نحو 260 أسرة، باعتباره مصدر الرزق المستدام لهم فى إطار جهود البنك فى مجال التأهيل والتشغيل وخلق فرص العمل، ومن المقرر بدء العمل بأعمال التطوير بمحافظة أسوان ضمن المبادرة.

أضافت أن أعمال التطوير فى مركز السنطة بمحافظة الغربية شملت إطلاق مشروع تنموي يتناسب مع طبيعة الظروف الحياتية لسكان القرية والنشاط الرئيسي لهم وتدريبهم عليها من خلال توفير مراكب صيد وثلاجة لحفظ الأسماك، وتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاح المشروع والذى يوفر للأهالى حرفة دائمة ودخل مستدام.

جدير بالذكر أن نموذج العمل الذى يتبناه بنك القاهرة فى كافة مبادراته يقوم على عدة ركائز أساسية تستهدف التمكين الإقتصادى لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة المعيلة فى كل محافظات الجمهورية مع التركيز على صعيد مصر والذى يستحوذ على نحو 90% من تلك المبادرات.