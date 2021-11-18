الذهب يستقر في السوق المحلية وعيار 21 يتداول قرب 815 جنيها

شاهندة إبراهيم – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس، عند نفس مستويات الأمس دون تغيير يذكر، إذ استقر عيار 21 عند منطقة 815 جنيها.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 18 بلغ نحو 704 جنيها، وعيار 24 سجل 926 جنيها، فيما حقق الجنيه الذهب قيمة 6 آلاف و520 جنيها.

وأشار نجيب، إلى أن السعر العالمي للمعدن الأصفر وصل إلى 1866 دولارا للأوقية.

وذكر أن الأداء العام للأسعار العالمية يأخذ منحنى صعودي بشكل تدريجي، ليرتفع بحوالي 2 دولار ومن ثم يهبط مرة أخرى، ولكنه محافظ على مستوى المقاومة 1800.

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر يوم الثلاثاء الماضي وسط مخاوف متنامية بشأن ارتفاع التضخم.

وأظهرت البيانات أن التضخم البريطاني سجل ذروة عشر سنوات الشهر الماضي وأن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تزايدت في أكتوبر.

لكن ارتفاع التضخم عزز أيضا رهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كما سيرفعها الفيدرالي الأمريكي العام المقبل.