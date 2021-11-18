البورصة تتراجع أكثر من 1% ختام التعاملات وسهم CIB يفقد 1.92%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضا بنسبة 1.01%، ليتداول عند مستوى 11337 نقطة.

وحقق سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.92%، وأغلق عند مستوى 51.98 جنيه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.83% و 0.67% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 853.111 مليون جنيه على 190 شركة من خلال 29.429 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 70 شركة مقابل ارتفاع 47 بينما لم تتغير أسعار 73 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 31.04 مليون جنيه، منها 19.037 مليون جنيه للمؤسسات، و12.002 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 13.222 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 13.753 مليون جنيه، مقابل 530.782 ألف جنيه صافي شراء من الافراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.263 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي بقيمة 46.609 مليون جنيه، مقابل 2.346 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة 27.91 31.02 11.14 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 20.26 22.29 10.02 حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري2 4.31 4.69 8.82 الشمس للإسكان والتعمير 6.76 7.32 8.28 الحديد والصلب المصرية 2.42 2.54 4.96

الأسهم الأكثر انخفاضا