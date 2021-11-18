موبكو تحقق 3.5 مليار جنيه أرباح مجمعة في 9 أشهر

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رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة -موبكو، في أول 9 أشهر من العام الجاري بمقدار 1.1 مرة لتصل إلى 3.520.062 مليار جنيه مقابل 1.679.256 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وصعدت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم بنسبة 29% لتصل إلى 7.085.393 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل 5.471.389 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة بنسبة 52%، ليصل إلى 3.861.805 مليار جنيه مقابل 2.538.303 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.
وسجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 15.36 جنيه مقابل 7.33 جنيه بالفترة المقارنة.
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