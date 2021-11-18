هشام توفيق: طرح شركة أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر على الأكثر

سي ان بي سي _ قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لرويترز اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، إنه سيتم طرح شركة أبو قير للأسمدة فى البورصة خلال شهر على الأكثر.

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وأضاف أنه سيتم الانتهاء من طرح أربع شركات أخرى مملوكة للدولة خلال النصف الأول من العام المقبل.