طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 260 ألفا

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وكالات _ قالت وزارة العمل الأمريكية، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض بواقع ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 268 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر 2021.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن تتراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى 260 ألف طلب.
كم تم تعديل قراءة الأسبوع الماضي بالزيادة من 267 ألف طلب إلى 269 ألفا.
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