مال وأعمال

طرح حصة إضافية من أبو قير للأسمدة في البورصة خلال شهر على الأكثر

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سي ان بي سي _ قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لرويترز اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، إنه سيتم طرح شركة أبو قير للأسمدة فى البورصة خلال شهر على الأكثر.

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وأضاف أنه سيتم الانتهاء من طرح أربع شركات أخرى مملوكة للدولة خلال النصف الأول من العام المقبل.

كان وزير قطاع الأعمال قد كشف لجريدة دوت الخليج في يوليو 2018 أن الحصة الإضافية المرتقب طرحها من شركة أبو قير للأسمدة، تبلغ 30%، وتتوزع بواقع 12.7% من مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و8.1% من شركة الأهلي كابيتال، و2.7% من شركة الصناعات الكيماوية ـ كيما، و1.5% من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و5% من بنك الاستثمار القومي.

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وأوضح وقتها أن الحصة الخاصة بشركة كيما في أبو قير للأسمدة، قد يتم استبدالها بنفس النسبة من بنك الاستثمار القومي، بما يعنى احتفاظ كيما بحصتها في أبو قير كما هى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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