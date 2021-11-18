مال وأعمال

توبي تتعاون مع إنتل وفاليو لتقديم خدمات تقسيط أجهزة الكمبيوتر لطلاب الجامعات

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إسلام فضل _ أطلقت شركة توبي المتخصصة في بيع الإلكترونيات بالتجزئة بالتعاون مع إنتل و فاليو برنامج «معاك» للتمويل الاستهلاكي ، لجعل أجهزة الكمبيوتر في متناول جميع الطلاب ودعم وتحسين سوق أجهزة الكمبيوتر في مصر.

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وأوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك التعاون يتمثل بين يتمثل التعاون بين شركة توبي وشركة انتل من خلال برنامج «معاك» والذي يمكّن الطلاب من سن 18- 21 سنة من شراء أجهزة الكمبيوتر بالتقسيط حتى 60 شهرًا عن طريق تفعل الحساب فى أقرب فرع لـ«توبي» بكارنية الجامعة أوالبطاقة الشخصية.

وقال علي كشك المدير الاقليمي لأنتل لقطاع الاسواق الاستهلاكية للشرق الاوسط و تركيا وافريقيا، إن الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر واحدًا من أهم المتطلبات الأساسية ومساهمًا في تشكيل المستقبل بالنسبة لمجالات التكنولوجيا المختلفة مثل: التكويد، والبرمجة، وتحليل البيانات ومعالجتها، والتصميم ثلاثي الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء.

تمتلك شركة «توبي» أكثر من 65 فرع في جمهورية مصر العربية، ويضم فريق عمل تو بي أكثر من 500 موظف وموظفة حريصون على بذل جميع المساعي لتلبية متطلبات عملائها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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