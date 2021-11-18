البروج مصر وأكور توقعان عقد إقامة فندق موفنبيك في مشروع آيكونيك تاور بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ وقعت شركة البروج مصر للتطوير العقارى عقد إقامة فندق موفنبيك بمبنى sixty iconic tower الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك مع شركة اكور العالمية.

وخلال المؤتمر الذي عقد قبل قليل، قال المهندس محمد العاصي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البروج مصر، إن المبنى يقام على مساحة 13 ألف متر مربع وبارتفاع 45 طابق بالإضافة إلى 5 طوابق تحت الأرض مخصصة لانتظار السيارات، بالمنطقة المواجهة لمنطقة الاعمال المركزية CBD والتي يقع داخلها البرج الايقوني أعلى برج في إفريقيا.

وأضاف أن الاتفاق مع أكور العالمية يتضمن إقامة الفندق بالأدوار العشر الأخيرة من المبنى، كما ستتولى أمور إدارة الوحدات الفندقية بالمبنى، لافتا إلى أنه بهذا التعاقد يعتبر فندق موفنبيك بمشروع Sixty Iconic Tower هو أول فندق خمس نجوم للقطاع الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح العاصي، أن القيمة الإجمالية لاستثمارات المشروع تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، وحققت الشركة مبيعات بنحو 1.9 مليار جنيه حتى الآن، لافتا إلى أن استثمارات الشق الفندقي ستصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه.

ومن جانبه قال فرنك نابلسى – نائب الرئيس لإدارة العمليات وتطوير الأعمال بمجموعة أكور لإدارة العلامات الفندقية، إن التعاقد مع شركة البروج يمثل الثالث الذى تم توقيعه فى العاصمة والأول مع شركة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة لافتا إلى انهم يستهدفون التعاقد على إنشاء 20 علامة فندقية عالمية فى مصر خلال الخمس سنوات القادمة.