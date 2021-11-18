الحكومة الألمانية تعتزم مد مساعدات كورونا الاقتصادية حتى نهاية مارس

وكالات _ تعتزم الحكومة الألمانية تمديد مساعدات كورونا الاقتصادية المخصصة للشركات المثقلة بأعباء جراء تداعيات أزمة كورونا. جاء ذلك وفقا لورقة قرارات تم تقديمها خلال جلسة المشاورات التي عقدتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اليوم الخميس لبحث مواصلة مكافحة وباء كورونا. وبحسب الورقة، من المنتظر أن يتم تمديد المرحلة الثالثة من مساعدات تجاوز الأزمة للشركات حتى نهاية مارس المقبل بعد أن كان من المقرر أن تنتهي هذه المساعدات بنهاية العام الحالي.

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