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سامح شكري يتوجه إلى أثينا للمشاركة في اجتماع وزاري مع نظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا غدا 19 نوفمبر الجاري للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كلا من مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

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وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع الوزاري يعقد في ظل توافق الرؤى الإستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع. وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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