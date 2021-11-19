المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك يغلقان على ارتفاع قياسي

_ أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع قياسي بعد جلسة متقلبة في بورصة وول ستريت يوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على بيانات متفائلة بشأن مبيعات التجزئة ونتائج جيدة لشركات التكنولوجيا.

وفي المقابل استمر التحرك العكسي للمؤشر داو جونز ليسجل ثالث خسارة له هذا الأسبوع، حيث تراجع تحت ضغط سهم سيسكو سيستمز.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 15.9 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 4704.57 نقطة.

وزاد ناسداك المجمع 72.14 نقطة، أو 0.45 بالمئة، لينهي الجلسة عند 15993.71 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 59.71 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 35871.34 نقطة.