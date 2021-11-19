الليرة التركية تسجل 11.08 مقابل الدولار بعد خفض أسعار الفائدة

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– عوّضت الليرة التركية خسائرها المبكرة اليوم الجمعة، بعد يوم من هبوطها نحو ستة بالمئة عندما خفض البنك المركزي المصري تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي حتى مع تزايد مخاطر التضخم.
واستقرت الليرة عند 11.0850 للدولار في الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، لكنها حومت قرب إغلاق يوم الخميس بعدما تراجعت إلى 11.2 للدولار خلال الليل.
وسجلت العملة التركية أدنى مستوى قياسي لها عند 11.3 للدولار أمس الخميس، لتبلغ خسائرها هذا الأسبوع نحو 11.5 في المئة بعدما خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة.
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