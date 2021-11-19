- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سي ان بي سي _ يشهد سوق العملات المشفرة تراجعات حادة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تراجعت بيتكوين بأكثر من 5% خلال الـ24 ساعة الماضية لتتداول قرب مستويات 57 ألف دولار وهي أدنى مستوياتها منذ 13 أكتوبر الماضي.
كما تراجعت أيضًا عملة إيثريوم بنحو 7% خلال الفترة ذاتها لتفقد مستويات 4 آلاف دولار.
وشهدت عملة ريبل تراجعات بأكثر من 5$ لتتداول قرب مستويات 1.04 دولار، وانخفضت أيضًا عملة دوجكوين بنحو 7% لتتداول قرب مستويات 0.22 دولار.
أسباب تراجع العملات المشفرة لم تكن واضحة، ولكن صرحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 16 نوفمبر أنها ستواصل التخلص من تعدين العملات المشفرة في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة منغ وي إن التعدين يسبب استهلاكًا كبيرًا للطاقة وانبعاثًا للكربون، وليس لها تأثير نشط لقيادة تطوير الصناعة أو التقدم العلمي.
وأضافت لجنة الدفاع الوطني (NDRC) إنها ستركز على الشركات المملوكة للدولة المشاركة في تعدين العملات المشفرة.
وقالت أيضًا إنها تدرس فرض أسعار كهرباء عقابية على أولئك المشاركين في أنشطة تعدين العملات المشفرة ولكنهم يدفعون سعرًا للكهرباء السكنية.
وفي أمريكا رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأسبوع الماضي طلب VanEck لإنشاء صندوق للتداول على الأسعار الفورية لعملة بيتكوين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملة بيتكوين تهوى بأكثر من 5% وتتداول قرب مستويات 57 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.