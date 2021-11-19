مبيعات التجزئة في بريطانيا تنمو لأول مرة منذ 4 شهور

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وكالات _ كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، عن نمو مبيعات التجزئة بأكبر من توقعات الأسواق وتسجيل قراءة إيجابية للمرة الأولى منذ 4 شهور بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل مؤشر مبيعات التجزئة نموا بنسبة 0.8%، مقارنة بتوقعات الأسواق بنمو المؤشر حوالي 0.5% فقط.
وكان مؤشر مبيعات التجزئة البريطانية قد سجل انكماشا بنسبة 0.2% بنهاية سبتمبر الماضي.
ويذكر أن مؤشر مبيعات التجزئة يقيس التغيير في القيمة الإجمالية للمبيعات المعدلة حسب التضخم على مستوى البيع بالتجزئة.
ويعد هذا المؤشر هو مقياس لقيمة البضائع المباعة من قبل تجار التجزئة بناء على عينة من متاجر البيع بالتجزئة من مختلف الأنواع والأحجام، وتشمل البيانات كافة المبيعات التي تتم من خلال الإنترنت.
ويعد ارتفاع القراءة أعلى المتوقع إيجابيا على تحركات الجنيه الاسترليني، ولكن إذا كانت القراءة أقل من التوقعات تؤثر سلبا على تحركات الجنيه الاسترليني.
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